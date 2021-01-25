Юрист заявил, что у семьи Высоцкого есть шанс вернуть права на три его песни

Отмечается, что три композиции Высоцкого оказались собственностью филармонии Ярославля. Речь идет о песнях «Лапы у ели», «Мангусты» и «Почему аборигены съели Кука». Согласно трудовому соглашению, автор продал произведения за 540 рублей. Он получил по 80 рублей за слова и по 100 рублей за музыку.

Кваша обратил внимание, что договор между филармонией и артистом составлен правильно. При этом в нем не указано, какие именно права получил заказчик.

«Основные условия договора исполнены. Есть четкое определение, какой продукт должен быть создан, сроки и цена. Единственный момент, за который можно зацепиться и оспорить данное право у приобретателя — в указанном договоре не определен пакет передаваемых прав заказчику», — пояснил специалист.

В документе могут подразумеваться или право пользования, или весь пакет исключительных прав. В первом случае, учреждению передавалось лишь возможность пользоваться произведениями, а также демонстрировать их и получать от этого выгоду. При таком варианте исключается возможность отчуждать, передавать и заключать другие договоры.

В понедельник, 25 января, исполнилось 83 года со дня рождения Владимира Высоцкого.