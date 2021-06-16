Юрист: Роналду и Погба вряд ли накажут за игнорирование напитков на пресс-конференции

Футболисты Криштиану Роналду и Поль Погба во время пресс-конференции убрали со стола напитки: бутылки Coca-Cola и безалкогольного пива. Напитки предоставлялись спонсорами Евро-2020. Спортивный юрист Михаил Прокопец рассказал, могут ли спортсменов обвинить в нарушении коммерческих договоренностей. Об этом сообщила «Газета.ru».

Он объяснил, что бренды могут предъявить претензии UEFA и даже потребовать компенсацию. После этого UЕFА может наказать футболистов.

Прокопец добавил, что Роналду и Погба вряд ли стоит чего-то опасаться. Ведь разбирательства со всемирно известными футболистами могут навредить самим брендам.