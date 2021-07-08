Блогер Wylsacom заявил, что купил курс блогера Гусейна Гасанова, но, заплатив деньги, не получил никаких материалов. Адвокат Евгений Корчаго рассказал «Газете.ru», что может грозить Гасанову за обман.

Блогер Wylsacom (Валентин Петухов) рассказал, что купил курс блогера Гусейна Гасанова, с помощью которого тот обещает научить зарабатывать и «изменить мышление». Петухов заплатил за курс более 13 тысяч рублей. После этого ему на почту пришло письмо о том, что он прошел курс. Никаких материалов и, собственно, самого курса, он при этом не получил.

По словам Корчаго, если дело просто в технической ошибке, Петухов может подать гражданский иск для компенсации убытков.

Однако если речь идет об умышленном мошенничестве, Гасанову может грозить уголовное дело и срок до 10 лет тюрьмы.

«Для одного гражданина ущерб в 13 тысяч рублей может быть признан значительным. Если выяснится, что целью было хищение средств у большого числа людей̆, то дело может быть возбуждено и за совершение мошенничества в особо крупном размере», — пояснил юрист.