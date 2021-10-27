Юрист прокомментировал обвинения в адрес Моргенштерна

Юрист Владислав Сосенский в разговоре с «ФедералПресс» прокомментировал общественный резонанс по поводу высказывания рэпера Моргенштерна о 9 мая. Об объяснил, почему слова музыканта не подходят под статью «Реабилитация нацизма».

«Состав преступления в действиях Моргенштерна, конечно, отсутствует. На мой взгляд, состав ч. 3 ст. 354.1 УК РФ, который, видимо, и пытаются притянуть Моргенштерну — это абсолютно конъюнктурный и популистский инструмент», — сказал юрист.

Он добавил, что Моргенштерн никак не высказывался о ветеранах и не умалял важности победы в войне, а лишь высказал мнение о методах празднования этой даты.

«Он критикует и демонстрирует пренебрежительное отношение не к самому празднику Победы как дню воинской славы России, а к форме его празднования. Что, конечно, совершенно разные вещи», — пояснил Сосенский.

Рэпер Моргенштерн в интервью Ксении Собчак рассказал, что не понимает, зачем в России ежегодно тратят миллионы на празднование 9 мая. Музыкант добавил, что вместо этого страна могла бы стремиться к новым победам — например, в области науки.