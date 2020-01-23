«Полукриминальный эпатаж»: юрист призвал привлечь Водонаеву к уголовной ответственности
Признаки уголовного деяния в публичном заявлении Водонаевой обнаружил юрист, правозащитник и общественный деятель Александр Трещев. Об этом он рассказал в интервью газете «Вечерняя Москва».
Водонаева в своем Instagram опубликовала пост, в котором оценила введение материнского капитала за первого ребенка. По мнению телеведущей, из-за него станут рожать «отчаявшиеся от нищеты россияне» или «быдло» — только ради того, чтобы получить деньги.
Трещев заметил, что слова телеведущей можно рассматривать как неуважение к обществу. Брошенная ей фраза затрагивает интересы широкого круга лиц.
«Каждый человек, который планирует в будущем родить ребенка и воспользоваться материнским капиталом, вправе воспринять высказывание Водонаевой как личное оскорбление и подать в суд по поводу защиты своей чести и достоинства», — пояснил юрист.
Телеведущую вполне можно уличить в преступлении, предусмотренном статьей 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».
После поста Водонаевой о «рожающем быдле», заметил юрист, возмутились сотни людей. Они имеют право призвать теледиву к ответственности. Трещев также обратил внимание на тот факт, что подобные Водонаевой люди из-за своих поступков получают рекламу. О вреде, который они наносят обществу, такие «герои» даже не задумываются.
«Она „хайпует“ и делает на этом деньги! Это полукриминальный эпатаж, который должен быть пресечен и наказан», — заявил правозащитник.
Он обратился к правовому обществу с просьбой «призвать Водонаеву к ответу».
Хотя телеведущую критикуют за ее позицию, подписчики вступились за Водонаеву и оказали ей поддержку в конфликте со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Парламентарий предложил оштрафовать звезду «Дома-2» за резкий комментарий о маткапитале. В ответ она заявила, что парламентариям лучше было бы начать с себя.