«Полукриминальный эпатаж»: юрист призвал привлечь Водонаеву к уголовной ответственности

Высказывание телеведущей Алены Водонаевой о «нищих россиянах и быдле» может стать поводом для уголовного дела. Причем подать в суд на нее вправе каждый, кто в будущем собирается родить ребенка.

Признаки уголовного деяния в публичном заявлении Водонаевой обнаружил юрист, правозащитник и общественный деятель Александр Трещев. Об этом он рассказал в интервью газете «Вечерняя Москва».

Водонаева в своем Instagram опубликовала пост, в котором оценила введение материнского капитала за первого ребенка. По мнению телеведущей, из-за него станут рожать «отчаявшиеся от нищеты россияне» или «быдло» — только ради того, чтобы получить деньги.

Трещев заметил, что слова телеведущей можно рассматривать как неуважение к обществу. Брошенная ей фраза затрагивает интересы широкого круга лиц.

«Каждый человек, который планирует в будущем родить ребенка и воспользоваться материнским капиталом, вправе воспринять высказывание Водонаевой как личное оскорбление и подать в суд по поводу защиты своей чести и достоинства», — пояснил юрист.

Телеведущую вполне можно уличить в преступлении, предусмотренном статьей 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

После поста Водонаевой о «рожающем быдле», заметил юрист, возмутились сотни людей. Они имеют право призвать теледиву к ответственности. Трещев также обратил внимание на тот факт, что подобные Водонаевой люди из-за своих поступков получают рекламу. О вреде, который они наносят обществу, такие «герои» даже не задумываются.

«Она „хайпует“ и делает на этом деньги! Это полукриминальный эпатаж, который должен быть пресечен и наказан», — заявил правозащитник.

Он обратился к правовому обществу с просьбой «призвать Водонаеву к ответу».

Хотя телеведущую критикуют за ее позицию, подписчики вступились за Водонаеву и оказали ей поддержку в конфликте со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Парламентарий предложил оштрафовать звезду «Дома-2» за резкий комментарий о маткапитале. В ответ она заявила, что парламентариям лучше было бы начать с себя.