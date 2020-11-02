Юрист объяснил, почему сыну Шона Коннери может не достаться наследство

На деньги претендует его 57-летний сын шотландский актер Джейсон Коннери, родившийся у артиста в первом браке, его вторая супруга художница Мишелин Рокбрюн и внук Дэшил Куинн.

При жизни Коннери хотел, чтобы его ребенок достиг всего сам. Отношения актера и сына всегда были сложными. Однажды Шон грозился вычеркнуть наследника из завещания. По мнению Подъяблонского, согласно российскому законодательству, Джейсон смог бы выиграть суд по оспариванию завещания в случае отсутствия в документе своего имени.

«Благодаря нашему законодательству оспорить можно все, что угодно, а вот смог бы сын Шона Коннери выиграть судебное заседание — зависит от многих факторов: от того, как и когда было составлено завещание, какие были формулировки и проходил ли умерший лечение. Здесь очень много нюансов», — подчеркнул специалист.

Так, если бы на момент составления завещания Коннери принимал какие-то медицинские препараты, воздействующие на его волю, документ мог бы утратить свой юридический вес.