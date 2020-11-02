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    02 ноября 2020, 10:39

    Юрист объяснил, почему сыну Шона Коннери может не достаться наследство

    Полина Петрова

    Юрист Глеб Подъяблонский объяснил, почему сыну Шона Коннери может не достаться многомиллионное наследство отца. СМИ сообщили, что «Джеймс Бонд» оставил после себя 300 миллионов долларов, пишет РИА ФАН.
    Юрист объяснил, почему сыну Шона Коннери может не достаться наследство

    На деньги претендует его 57-летний сын шотландский актер Джейсон Коннери, родившийся у артиста в первом браке, его вторая супруга художница Мишелин Рокбрюн и внук Дэшил Куинн.

    При жизни Коннери хотел, чтобы его ребенок достиг всего сам. Отношения актера и сына всегда были сложными. Однажды Шон грозился вычеркнуть наследника из завещания. По мнению Подъяблонского, согласно российскому законодательству, Джейсон смог бы выиграть суд по оспариванию завещания в случае отсутствия в документе своего имени.

    «Благодаря нашему законодательству оспорить можно все, что угодно, а вот смог бы сын Шона Коннери выиграть судебное заседание — зависит от многих факторов: от того, как и когда было составлено завещание, какие были формулировки и проходил ли умерший лечение. Здесь очень много нюансов», — подчеркнул специалист.

    Так, если бы на момент составления завещания Коннери принимал какие-то медицинские препараты, воздействующие на его волю, документ мог бы утратить свой юридический вес.