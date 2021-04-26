Юрист объяснил, какое наказание грозит Палю, если докажут его причастность к избиению Антипова

Адвокат Тимур Матвеев объяснил, какое наказание грозит актеру Александру Палю, если его причастность к избиению хоккеиста Кевина Антипова будет доказана, написал сайт «Дни.ру».

Недавно бывший игрок МХЛ рассказал, что на него накинулись трое молодых людей, в числе которых был Паль. Полиция возбудила дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

«Так как это группа и, скорее всего, это были хулиганские побуждения, то та статья, по которой возбуждено уголовное дело — 115-я, — предусматривает до двух лет лишения свободы», — уточнил Матвеев.

По словам юриста, в ходе расследования обстоятельств нападения полиция может переквалифицировать статью на более «тяжелую». В таком случае речь идет о сроке тюремного заключения до 10 лет.

Ранее бывший защитник актера Михаила Ефремова адвокат Андрей Алешкин заявил, что готов предоставить юридические услуги Палю. Юрист отметил, что о виновности говорить пока рано, потому что сами участники конфликта сотрудниками полиции не установлены. Алешкин пояснил, что следователям нужно понять, кто начал драку, кто ее спровоцировал.