Знаменитости 22 февраля 2024, 04:41 Юрист объяснил, что будет с замком Пугачевой Юрист Краснов заявил, что нет оснований для конфискации замка у Пугачевой РИА «Новости»

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Для конфискации имущества Аллы Пугачевой и Максима Галкина* нет оснований, заявил в беседе с «Вечерней Москвой» юрист Дмитрий Краснов. Новый «закон о негодяях» к ним не применим.

Новый закон вносит изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы и позволяет лишить имущества и почетных званий лиц, признанных виновными в распространении фейков о российской армии и публичных призывах к деятельности, к направленной против общественной и государственной безопасности.

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«Насколько мне известно, Следственный комитет отказался возбуждать дело в отношении Аллы Пугачевой и Максима Галкина* после проведения проверки по статье о фейках об армии, не найдя оснований для такой меры», — пояснил Краснов.

Поэтому неправомерно говорить о конфискации замка в деревне Грязь и другого имущества певицы и юмориста, отметил юрист.

Ранее депутат Дмитрий Гусев попросил МВД проверить возможность конфискации у звездной пары недвижимости за распространяемые Галкиным* фейки о российской армии.

* Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.