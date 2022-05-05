Юрист Алешкин рассказал, что артисты из России могут оказать без жилья за рубежом

Юрист Андрей Алешкин считает, что российские артисты могут лишиться заграничной недвижимости. Об этом сообщил сайт kp.ru.

По данным ИА Nation News, жилье за границей есть у многих знаменитостей, например, у Филиппа Киркорова, Ксении Собчак и Лолиты Милявской. По мнению юриста, Запад показал «нивелирование таких столпов права, как право собственности».

«На мой взгляд, российские знаменитости вполне могут лишиться своих домов и квартир вслед за политиками и бизнесменами», — считает Алешкин.