Знаменитости 16 июля 2023, 03:58 Юрию Антонову стало плохо во время выступления в Витебске «МК»: Юрия Антонова увезли вместе с роялем со сцены из-за боли в ноге во время выступления РИА «Новости»

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Певец Юрий Антонов почувствовал себя плохо на фестивале «Славянский базар в Витебске». Артист уже несколько лет страдает от болей в ноге и редко появляется на публике, но старается присутствовать на знаковых мероприятиях, написал «МК».

На сцену Антонов вышел бодро и без трости, отметили авторы статьи. Артист поприветствовал зрителей и организаторов фестиваля и сел за рояль. Но во время выступления, видимо, что-то пошло не так, и исполнитель дал знак закулисным работникам и стал уезжать со сцены вместе с инструментом. Возможно, это было запланировано заранее, так как рояль стоял на передвижной платформе.

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В итоге певца довезли до конца сцены, где он встал и ушел за кулисы, ничем не показав своего недомогания.

Антонов провел ряд операций на колене и даже обращался к китайскому целителю, но избавиться от болезненных ощущений так и не может.

Ранее сообщалось, что Юрий Антонов намекнул на романтические отношения в свои 78 лет. В последнее время о его серьезной болезни ходило много слухов, но артист появился на премии MTV «Легенды и новые имена», где выглядел бодрым и веселым.