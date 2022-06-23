Россияне назвали любимые песни Юрия Шатунова

Певец Юрий Шатунов, лидер самой популярной в конце 1980-х советской поп-группы «Ласковый май», скончался в ночь на 23 июня в возрасте 48 лет. В опросе kp.ru россияне вспомнили самые любимые песни артиста.

Первое место заняла песня «Седая ночь», ее назвали любимой 63% опрошенных. Она обогнала даже знаменитые «Белые розы», которую назвали любимой 56% россиян. На третьем месте оказалась песня «Детство» (35%), за ней идет «Розовый вечер», которую любят 33% респондентов. Также в список любимых песен россиян попали такие композиции как «А лето цвета», «Забудь», «Глупые снежинки», «Не бойся», «Запиши мой голос на кассету» и «После выпускного». В опросе приняли участие более 15 тысяч человек.

Участники опроса сошлись во мнении, что песни Шатунова были добрыми и душевными, и запомнятся надолго.

«Все песни у него были запоминающиеся, яркие. Они останутся в памяти на всю жизнь. Очень жаль, хорошие певцы уходят рано. Долго еще народ не будет верить, что Шатунова больше нет. Пусть земля ему будет пухом», — написал один из участников.