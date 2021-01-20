20 января 2021, 15:57
Юрий Стоянов сделал прививку от COVID-19 и объяснил, почему нужно вакцинироваться
Народный артист России Юрий Стоянов объяснил, почему гражданам необходимо сделать прививку от коронавируса. Также юморист рассказал о своем опыте вакцинации препаратом «Спутник V», пишет сайт «Петербургский дневник».
Он прошел эту процедуру еще в начале октября минувшего года. Актер не заметил никаких негативных последствий. По словам артиста, он чувствовал себя идеально и во время, и после укола. Стоянов объяснил, почему нельзя отказываться от вакцинации.
«Я не видел и по-прежнему не вижу никакой альтернативы не только для себя лично, но и для всего человечества, кроме прививки. Кроме того, прививка избавляет от очень сильного центра тревоги в голове. И это тоже очень важный момент», — уточнила знаменитость.
Стоянов подчеркнул, что после введения вакцины появляются «надежда и уверенность». Комик призвал всех жителей России сделать прививку от СОVID-19.