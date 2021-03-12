Юрий Соломин рассказал, как чувствует себя после коронавируса

Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин в беседе с РИА ФАН рассказал, как чувствует себя после перенесенного COVID-19.

Актера выписали из больницы 26 февраля. Мужчина восстанавливается дома.

«Самочувствие вроде получше, а за внимание спасибо большое!» — заявил Соломин.

Собеседник агентства отметил, что вернется к работе в театре лишь ближе к концу марта.

20 февраля в Малом театре была премьера спектакля Соломина «Буратино». Режиссер тогда находился в медицинском учреждении, но все время был на связи с постановочной командой, удаленно участвовал в репетициях.

Юрия Мефодьевича госпитализировали после обнаружения у него коронавируса нового типа. Уточняется, что у артиста было поражено 20% легких.

Ранее супруга Михаила Боярского объяснила, почему актер попал в больницу. По словам Ларисы Луппиан, это никак не связано с вакцинацией от коронавируса. Как она пояснила, в организме актера есть воспаление. Сейчас мужчина находится в нормальном состоянии. Он даже тренируется на беговой дорожке.