Скончался заслуженный тренер СССР по хоккею Юрий Морозов

Выдающийся хоккеист и заслуженный тренер СССР Юрий Морозов умер. На момент смерти мужчине было 84 года. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на представителей Федерации хоккея России.

В период с 1956 по 1973 год мужчина играл за клуб «Химки». При этом в 13-ти из 16-ти сыгранных сезонов он занимал пост капитана. Всего он провел 450 матчей, в которых забил 170 шайб. Спортсмен дважды становился бронзовым призером чемпионата СССР.