Юрий Лоза выразил соболезнования после смерти Легкоступовой

Он лично работал с певицей. Собеседник агентства отзывается о ней с особой теплотой.

«Что можно сказать, кроме соболезнований родным и близким? Что можно сказать? Ушла профессиональная певица. Хорошая артистка, она была у меня на фестивале в прошлом году и работала просто по зову сердца, бесплатно. Отзывчивый, хороший, теплый человек. Земля пухом, вечная память», — отметил Лоза.

Легкоступова умерла 14 августа. Первой об этом в соцсетях сообщила ее дочь Анетта Бриль. Ранее артистку госпитализировали, она несколько дней пролежала в больнице.

Ее дочь нашла мать без сознания на полу в квартире с пробитой головой. По предварительным данным, на теле Легкоступовой медики обнаружили многочисленные ссадины и синяки.

Легкоступова завоевала популярность после исполнения песни «Ягода-малина» на «Голубом огоньке» 1 января 1987 года.