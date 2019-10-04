Юрий Лоза вступился за Бочкареву и напомнил о вреде наркотиков

Лоза воспринял эту историю довольно болезненно. По его словам, Наталья Бочкарева — обычный человек, и у нее могли найти что угодно.

На днях актрису задержала полиция. хранителям правопорядка показалось, что она странно ведет автомобиль. В результате у актрисы нашли наркотики, пакетик с которыми она пыталась спрятать в нижнем белье.

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Как признал сам артист, тема наркотиков — страшная и болезненная для него лично. Возможно, по этой причине комментарий Юрия Лозы оказался очень эмоциональным: «Ну, нашли наркотики… Но она же человек, правильно? У любого человека что-то могут найти. Нашли у нее, и что?»

Певец уточнил, что он негативно относится к употреблению наркотиков и ни в коем случае его не поддерживает. Лоза рассказал, что многие из его друзей, знакомых и даже родственников стали жертвами наркомании. Ему не раз приходилось хоронить близких, которых погубила зависимость.

«Наркотики — это плохо. У всех у нас должна быть одна точка зрения. Наркотики — это зло. Я двух племянников похоронил. Поэтому я к наркотикам отношусь очень негативно. Я многих друзей перетаскал ногами вперед», — сокрушенно поведал певец.

По мнению Лозы, мир должен отказаться от употребления наркотиков, кроме медицинских целей.

Ранее стало известно, что состояние здоровья актрисы Натальи Бочкаревой ухудшилось.