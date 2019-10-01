Певец и актер армянского происхождения Шарль Азнавур умер 1 октября 2018 года. Ему было 94 года. Артиста похоронили на историческом кладбище Монфор-л’Амори в фамильном склепе, где покоятся его родители и средний сын Патрик. Церемонию прощания с исполнителем посетили президент Франции Эммануэль Макрон, а также бывшие главы государства Франсуа Олланд и Николя Саркози с супругой.

Певец и композитор Юрий Лоза назвал Шарля Азнавура фигурой мировой величины, и память о нем сохранится еще на долгие годы.

«Я, как и все люди, которые музыку воспринимают через мелодию, ценю всех мелодистов. Азнавура тоже ценят как раз за мелодию, а не ритм… Ну и, конечно, за долголетие. Он многие годы поддерживал свою творческую форму. И это говорит о его отношении к профессии. Он каждый раз ставил на первое место зрителей и свою работу», — рассказал Лоза.

Особое внимание он обратил на умение Азнавура быть самобытным и опираться только собственную культуру. Артист умел держать марку, поэтому ему не приходилось заигрывать с аудиторией.

«Он пел хорошие и красивые песни, он был именно французским певцом, и за это я его уважаю. Мне трудно сказать, что он привнес как композитор. Но когда он пел — перепутать было невозможно! Когда с первых нот понятно, кто поет, то можно сразу говорить, что это большой артист со своим лицом», — заключил композитор Юрий Лоза.