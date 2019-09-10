Юрий Лоза рассказал, почему половина эстрады отказалась с ним общаться

Юрий Лоза заявил, что большинство его слов были вырваны из контекста. Он привел в пример скандал, который произошел в 2016 году.

«Идет съемка, мне задают вопрос: кто является символом эпохи, кто самый главный человек в России? Отвечаю: наверное, в Советском Союзе — это все-таки Гагарин, который прорубил дорогу в космос. Но его нельзя сравнивать с сегодняшними космонавтами. Как нельзя сравнивать первого человека, охрой нарисовавшего оленя на стенке пещеры, и Сурикова — это разные по уровню творцы, но они оба ценны для истории. Так вот, сегодняшние космонавты играют в космосе в бадминтон, а Гагарин в ракете физически ничего не делал, он просто лежал. Из всей передачи остается фраза „Гагарин в ракете ничего не делал, он просто лежал“», — объяснил музыкант.

Также Лоза отметил, что большинство артистов с ним не общаются из-за критики в их адрес. По словам Лозы, Алексей Рыжов из «Дискотеки Аварии» положительно воспринял негативные отзывы в адрес своих песен. А вот певица Диана Арбенина отнеслась иначе.

«Приехал к Диане Арбениной домой, говорю: я хочу одно твое произведение в свою книгу поместить для примера целиком. Она спрашивает: что ты будешь говорить про это произведение? Я отвечаю: ты же его написала, ты же его опубликовала в своих сборниках, значит, ты в нем уверена. И тебя интересует, что я о нем скажу? Арбенина говорит: ну, в общем-то, наверное. Я говорю: ну ты же выше по статусу, что тебе критика какого-то Лозы, ты, такая понятная, сидишь в жюри, всех учишь жизни… Она: ну ладно. Так вот я ей потом отправил свою книжку, так она мне руки не подает: все, Лоза сволочь, гад. А я просто высказал свое мнение о ее стихотворении», — поделился Юрий Лоза.

Музыкант также назвал свои произведения хитами, однако никто не пускает их в эфир. Лоза рассказал, что его песню «Плот» поют уже 35 лет, она звучит на каждой кухне. Но редакторы не выпускают его произведения, поскольку необходимо будет убрать из эфира песни других звезд.

«Если Киркоров узнает, что у него будет не 20 песен, а 19, ты можешь представить себе уровень истерики из-за того, что какого-то Лозу включат? Он уже перья поменял, он уже костюмы пошил, и вдруг ему говорят, что будет песен только 19. Ты не знаешь, что будет. Но ты же взрослый мальчик, ты можешь песню написать, ты можешь книжку написать, пьесу можешь написать, сценарий, ты все можешь, ты музыкант, ты встанешь в переходе, тебе подадут. А если я их сейчас перестану показывать, что им, вставать в очередь за бесплатным супом?» — заключил Юрий Лоза.