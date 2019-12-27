Юрий Лоза рассказал, как формируют состав «Голоса» и «голубых огоньков»

Певец рассказал, что современный шоу-бизнес навязывает аудитории определенные вкусы.

«Я уже сто раз говорил. Есть формула, я ее уже давно выдал. Формула существования, инструкция для руководителей медиапространства. Звучит она так: расплоди бездарностей и на их фоне любая посредственность покажется талантом. Это моя формула, которую я уже много лет говорю», — заявил Лоза.

Лоза объяснил, что успех делит на мимолетный, как в случае с этой формулой, и постоянный.

«Если вы перестанете показывать этих артистов, никто о них и не вспомнит. Это хорошие песни живут сами, своей жизнью, потому что они хорошие. У них песни плохие. Поэтому если их не крутить, их моментально все забудут. Никто же не будет повторять эти песни, — выразил уверенность артист. — Это вы „Плот“ будете петь на кухне, когда выпьете. Возьмет гитару ваш сосед, и споете вы эту песню. А их песни никто же не будет петь на кухне».

Кроме того Юрий Лоза подвел личные итоги года. Он заявил, что отсутствие серьезных потрясений уже сделало год удачным для него. Также отметил, что год прошел хорошо и для страны, напомнив о запуске движения по Крымскому мосту.