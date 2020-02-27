Юрий Лоза раскритиковал режиссеров, снимающих Александра Петрова

Музыкант заявил, что режиссеры и продюсеры отдают предпочтение Петрову, хотя пороги киностудий обивают другие молодые актеры.

«Я где-то видел анонс помпезных кинопроектов, которые будут сняты в ближайшее время, — это „Отелло“, „Геракл“, „Гулливер“, „Илья Муромец“ и „Лев Яшин“, и на все эти главные роли уже утвержден Александр Петров», — написал Лоза.

«А что вы удивляетесь? Петров — это парень из нашего двора, мелкий, невзрачный, взъерошенный. Собирательный образ недокормленных 1990-х», — написал один из пользователей Сети. Часть комментаторов отметили талант Петрова.