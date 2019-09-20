  • Юрий Лоза раскритиковал возможную отмену профессиональных праздников в России

    20 сентября 2019, 19:00

    Алена Макаренко

    Несколько профессиональных праздников со времен СССР могут отменить в России. Но если уж от чего-то нужно отказываться, так лучше уж «убить» все подобные торжественные события. Так считает российский певец Юрий Лоза, сообщил «ПолитЭксперт».
    Юрий Лоза раскритиковал возможную отмену профессиональных праздников в России

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    Бессмысленно отменять определенные праздники, как, например, День железнодорожника, День радио или День воздушного флота. Такое отношение к конкретным датам несправедливо, отметил Лоза. По его мнению, если и отменять, то тогда все торжественные даты.

    «Почему у шахтеров есть праздники, а у железнодорожников их не будет. Не вижу в этом смысла», — рассказал Лоза.

    Железная дорога, радиостанции и воздушный флот не исчезли из России и всегда будут с ней связаны. Поэтому профессионалы из этих областей могут обидеться. А значит, важно прислушиваться к их мнению и «делать все для людей».

    «В таком случае либо что-то дать взамен, либо все убирать, либо оставлять как есть», — подытожил Лоза.

    Ранее предложили отменить в России устаревшие праздники. Это поручение правительства находится на рассмотрении.