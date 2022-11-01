Юрий Лоза поделился анекдотом в честь Дня вегана | 360°

Знаменитости 01 ноября 2022, 16:35 Юрий Лоза поделился анекдотом в честь Дня вегана

Читать 360tv в

В День вегана российский певец и музыкант Юрий Лоза поделился в своих соцсетях анекдотом. По его словам, в справочниках написано, что веганы являются самыми экстремальными из вегетарианцев, сообщил «ФедералПресс».

Экстремальные веганы, по словам Лозы, по той причине, что они не едят не только мясо, но и все продукты животного происхождения. Веганы не носят меховые изделия и не пользуются косметикой, которая была протестирована на животных.

Реклама

Несмотря на то, что музыкант положительно относится к вегетарианцам, он не упустил возможности поделился шуткой.

Реклама

«По статистике вегетарианцы живут дольше мясоедов. Вот вы смеетесь, а он потом придет на вашу могилу и съест все цветы», — написал Лоза.