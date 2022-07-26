Юрий Лоза объяснил, в чем заключается секрет популярности песен Высоцкого

Российский певец Юрий Лоза считает, что секрет популярности советского поэта и музыканта Владимира Высоцкого заключается в его таланте в совокупности с трудолюбием. Об этом написал сайт NEWS.ru.

«Работа, работа, работа. Высоцкий был талантливым и трудоголиком. По официальной статистике, он написал 600 песен. Это сколько труда, сколько времени, таланта, душевных сил ушло? Причем проходных произведений практически нет. Даже для каких-то постановок, фильмов он делал что-то особенное. Единственное, все-таки Высоцкого надо слушать, он писал песни для их исполнения. У него есть произведения, которые легко читаются, а есть такие, которые воспринимаются без его голоса совершенно по-другому <…>», — сообщил певец.

Он добавил, что Высоцкий обладал природной наблюдательностью и всегда подмечал интересные детали, сообщил kp.ru.

Актерская деятельность также помогала Высоцкому лучше понимать других людей, резюмировал Лоза.