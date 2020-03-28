Юрий Куклачев заявил, что кошки не могут заразить хозяев

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев во время проведения онлайн-конференции «Котики против коронавируса» заявил, что люди не могут заразиться COVID19 от своих питомцев. Но зато могут снять нервозность во время самоизоляции.

Куклачев уточнил, что у кошек есть свой СПИД и грипп, они также болеют, но людям их передать не могут.

«Коронавирус действует на тех людей, которые под стрессом, которые психически расстроены, которые волнуются, переживают… Если у вас дома есть кошка, сидите дома и гладьте ее. Если нет кошки — приходите к нам», — цитирует Куклачева РИА «Новости».

Заслуженный артист РФ Дмитрий Куклачев, сын Юрия, рассказал, что на время карантина его театр будет проводить экскурсии для небольших групп по 10-15 человек.

«На нашем сайте можно будет записаться в определенную группу, в определенное время, когда вам удобно и приходить к нам, где вы увидите то, что не видят обычные зрители, потому что пока театр находится в таком тихом и спокойном состоянии, мы можем вас провести по всем закоулкам и по всем тайным местам», — сообщил Куклачев-младший.

В 2007 году микробиологи выяснили, что одним из разносчиков атипичной пневмонии стали пальмовые циветты, мелкие млекопитающие из подотряда кошкообразных. По данным ученых, почти 80% находившихся в питомниках животных были заражены «пурпурной смертью».