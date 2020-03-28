    28 марта 2020, 00:33

    Юрий Куклачев заявил, что кошки не могут заразить хозяев

    Анастасия Кукова

    Народный артист РСФСР Юрий Куклачев во время проведения онлайн-конференции «Котики против коронавируса» заявил, что люди не могут заразиться COVID19 от своих питомцев. Но зато могут снять нервозность во время самоизоляции.
    Юрий Куклачев заявил, что кошки не могут заразить хозяев

    Куклачев уточнил, что у кошек есть свой СПИД и грипп, они также болеют, но людям их передать не могут.

    «Коронавирус действует на тех людей, которые под стрессом, которые психически расстроены, которые волнуются, переживают… Если у вас дома есть кошка, сидите дома и гладьте ее. Если нет кошки — приходите к нам», — цитирует Куклачева РИА «Новости».

    Заслуженный артист РФ Дмитрий Куклачев, сын Юрия, рассказал, что на время карантина его театр будет проводить экскурсии для небольших групп по 10-15 человек.

    «На нашем сайте можно будет записаться в определенную группу, в определенное время, когда вам удобно и приходить к нам, где вы увидите то, что не видят обычные зрители, потому что пока театр находится в таком тихом и спокойном состоянии, мы можем вас провести по всем закоулкам и по всем тайным местам», — сообщил Куклачев-младший.

    В 2007 году микробиологи выяснили, что одним из разносчиков атипичной пневмонии стали пальмовые циветты, мелкие млекопитающие из подотряда кошкообразных. По данным ученых, почти 80% находившихся в питомниках животных были заражены «пурпурной смертью».