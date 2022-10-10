Юрий Хованский сообщил, что у него отказали ноги | 360°

Знаменитости 10 октября 2022, 01:06 Поделиться Telegram

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Viber Юрий Хованский сообщил, что у него отказали ноги Блогер Юрий Хованский сообщил, что у него отказали ноги в аэропорту Стамбула

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Популярный российский видеоблогер Юрий Хованский сообщил в своих социальных сетях, что у него отказали ноги. Судя по опубликованному видео из аэропорта Стамбула, комик находится в инвалидной коляске.

По словам Хованского, сотрудники турецкого аэропорта сразу же предоставили ему специальное средство передвижения. Блогер отметил, что нигде ранее не сталкивался с такой отзывчивостью.

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«В Стамбуле у меня отказали ноги, но сотрудники аэропорта сразу же выдали мне инвалидную коляску. К сожалению, такой доброты я не удостоился нигде, кроме Турции», — так Хованский подписал публикацию с видео.

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В начале сентября комика исключили из официального перечня экстремистов и террористов. А в конце месяца он объявил, что уезжает в Сербию, чтобы избежать мобилизации.

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