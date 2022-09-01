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01 сентября 2022, 23:28

Юрий Энтин высказался о клипе Билана «Крылатые качели»

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Поэт-песенник Юрий Энтин в разговоре с «Ридусом» высказался о новом клипе Димы Билана. Певец записал его на песню «Крылатые качели» со словами Энтина и музыкой Евгения Крылатова.

Энтин признался, что не видел клип, но не имеет ничего против новых интерпретаций.

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«Первый раз слышу об этом, но я посмотрю, мне очень интересно. В данном случае это его право — делать клипы. Меня он не спрашивал, Крылатова нет, но я бы все равно ему разрешил», — сказал поэт.

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Клип на песню «Крылатые качели» Билан опубликовал на своем YouTube-канале.

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