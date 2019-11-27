  • Юрий Дудь призвал не верить фальшивым рекламам розыгрышей

    27 ноября 2019, 23:30

    Ирина Нагайникова

    В социальной сети Instagram появились фейковые публикации об опросах Дудя и Сбербанка с денежным вознаграждением. Об этом сообщил сайт Life.ru.
    Юрий Дудь призвал не верить фальшивым рекламам розыгрышей

    Блогер Юрий Дудь в октябре этого года опубликовал пост о фейковом платном опросе и призвал не верить подобным публикациям. Ролик оказался склейкой из разных записей Дудя. Вначале он появился в соцсети Facebook, а затем перебрался в Instagram.

    Отмечается, что подобные рекламные публикации якобы от имени звезд и известных брендов появляются далеко не впервые. Так в Сети опубликована информация о фейковом розыгрыше телеведущего Максима Галкина и опросе от Сбербанка с денежным вознаграждением.

    Дудь отметил, что стоит добиться от администрации удаления одного аккаунта с фейковыми публикациями, как мошенники тут же создают другой.

    Instagram стал удобной площадкой для рекламы. Например, в отличие от сервиса YouTube, в Instagram нет запрета на рекламу букмекеров. Также рекламодателей привлекает то, что размещение их материалов происходит в блоках, на которых сконцентрировано внимание пользователей — ленте и сториз.