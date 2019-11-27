Юрий Дудь призвал не верить фальшивым рекламам розыгрышей

Блогер Юрий Дудь в октябре этого года опубликовал пост о фейковом платном опросе и призвал не верить подобным публикациям. Ролик оказался склейкой из разных записей Дудя. Вначале он появился в соцсети Facebook, а затем перебрался в Instagram.

Отмечается, что подобные рекламные публикации якобы от имени звезд и известных брендов появляются далеко не впервые. Так в Сети опубликована информация о фейковом розыгрыше телеведущего Максима Галкина и опросе от Сбербанка с денежным вознаграждением.

Дудь отметил, что стоит добиться от администрации удаления одного аккаунта с фейковыми публикациями, как мошенники тут же создают другой.

Instagram стал удобной площадкой для рекламы. Например, в отличие от сервиса YouTube, в Instagram нет запрета на рекламу букмекеров. Также рекламодателей привлекает то, что размещение их материалов происходит в блоках, на которых сконцентрировано внимание пользователей — ленте и сториз.