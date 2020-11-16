Ушел из жизни заслуженный артист России Юрий Черкасов

Заслуженный артист России Юрий Черкасов скончался на 60-м году жизни. О его смерти сообщила пресс-служба Театра имени Моссовета.

«Театр имени Моссовета с глубоким прискорбием сообщает, что 15 ноября 2020 года на 60-м году жизни скончался заслуженный артист России Юрий Вячеславович Черкасов», — сказано на сайте театра.

Отпевание пройдет вечером 16 ноября в Храме Мучеников Флора и Лавра на Зацепе. Церемония прощания с артистом запланирована на 11:00 17 ноября. Провожать Черкасова в последний путь будут в театре. Похоронят актера в тот же день на Митинском кладбище. Причина смерти артиста пока не сообщается.

Юрий Черкасов родился 25 марта 1961 года. Получил актерское образование в Российском институте театрального искусства (ГИТИС) и начал играть в Театре имени Моссовета. За годы своего творчества Черкасов сыграл в таких постановках, как «Горе от ума», «Преступление и наказание», «Чайка», «Муж, жена и любовник» и многих других.

Также актера можно увидеть в фильмах. Среди его работ были «Братья по обмену», «А у нас во дворе», «Форс мажор», «Миллионы в сети» и другие картины. Летом 2019 года Черкасов удостоился звания Заслуженного артиста России.