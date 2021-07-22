Юрий Антонов сообщил о сложной операции

Народный артист России Юрий Антонов рассказал, что перенес очень тяжелую операцию по замене искусственного сустава. Об этом он написал в Instagram.

Операция прошла в частной клинике в Вене.

«Мне провели очень тяжелую операцию по замене искусственного сустава. <…> Очень болезненная! Но сейчас прихожу в себя», — пояснил Антонов.

По его словам, врачи оперировали более трех часов. В видео, которое музыкант также разместил в соцсети, его везут в палату. Он похвалил клинику. В частности, он заметил, что персонал в учреждении очень вежливый.

Юрию Антонову 76 лет. Среди его известных песен «Поверь в мечту», «Я вспоминаю», «На крыше дома твоего», «От печали до радости», «Не забывай». Наибольшую популярность получил в 1980-е годы.

Недавно Антонов вспоминал, как впервые спел перед на тот момент генсеком ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и всем политбюро. Это произошло в 1987 году в Кремлевском дворце съездов. По его словам, когда он вышел на сцену, у него были деревянные ноги. Музыкант отметил, что именно во время его выступления впервые представители советской власти спустились с балконов, где обычно сидели, в первый ряд.