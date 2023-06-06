Эксклюзив 06 июня 2023, 11:11 Юрий Антонов рассказал о своем состоянии после сообщений о госпитализации Юрий Антонов: нахожусь дома, в кругу своих животных РИА «Новости»

Читать 360tv в

Народный артист России, композитор Юрий Антонов отреагировал на сообщения о своей госпитализации с сердечным приступом. В беседе с «360» он заявил, что чувствует себя хорошо и находится дома.

«В кругу своих животных дома нахожусь», — сказал Антонов.

Реклама

На уточняющий вопрос о диагнозе, который сообщал ряд СМИ, он ответил отрицательно.

«Нет, ну что вы», — добавил композитор.

Ранее от том, что Антонова якобы госпитализировали с сердечным приступом, сообщил Mash. Источник Telegram-канала утверждал, что певцу стало плохо еще 17 мая, ему потребовалось лечь в больницу, где врачи смогли стабилизировать его состояние.

По словам собеседника Mash, Антонов решил покинуть больницу, потому что у него дома идет ремонт. Оставаться под наблюдением врачей артист отказался, добавил источник.