06 июня 2023, 11:11
Юрий Антонов рассказал о своем состоянии после сообщений о госпитализации
Юрий Антонов: нахожусь дома, в кругу своих животных
Народный артист России, композитор Юрий Антонов отреагировал на сообщения о своей госпитализации с сердечным приступом. В беседе с «360» он заявил, что чувствует себя хорошо и находится дома.
«В кругу своих животных дома нахожусь», — сказал Антонов.
Реклама
На уточняющий вопрос о диагнозе, который сообщал ряд СМИ, он ответил отрицательно.
«Нет, ну что вы», — добавил композитор.
Ранее от том, что Антонова якобы госпитализировали с сердечным приступом, сообщил Mash. Источник Telegram-канала утверждал, что певцу стало плохо еще 17 мая, ему потребовалось лечь в больницу, где врачи смогли стабилизировать его состояние.
По словам собеседника Mash, Антонов решил покинуть больницу, потому что у него дома идет ремонт. Оставаться под наблюдением врачей артист отказался, добавил источник.
Музыка
Реклама
Реклама