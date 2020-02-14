Юрий Антонов посмеялся над новостями о своих многомиллионных гонорарах

Музыкант Юрий Антонов посмеялся над слухами о многомиллионных гонорарах за корпоративы. Он сказал, что был бы счастлив, если бы это было так.

«Я был бы безумно счастлив, если б мне предлагали такие суммы, как в тех статьях», — ухмыльнулся артист.

По словам Антонова, последние годы у него не было сольных концертов, а за выступление на частных мероприятиях он получает гораздо меньше, чем рассказывают слухи, пишет ТАСС.

Ранее появилась информация, что Юрий Антонов обошел по гонорарам всех звезд отечественного шоу-бизнеса. Его выступление обходится заказчикам в 15 миллионов рублей.