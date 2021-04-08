Российский композитор и певец Юрий Антонов появился на публике после перенесенной операции. Проблемы со здоровьем он начал испытывать еще в 2018 году, написал сайт kp.ru.

Однажды мужчина признался, что у него очень сильно болит колено. Из-за плохого состояния музыкант почти не выходил из дома, сообщила «Экспресс газета».

«Давно коленка меня мучила, поэтому надо было решать вопрос кардинально. Мне сделали серьезную операцию. После операции было очень больно», — отметил Антонов.

Сейчас ситуация улучшилась. Антонов пришел на закрытый гала-ужин по случаю Третьей церемонии вручения Международной профессиональной музыкальной премии BraVo. На мероприятие он надел черные классические брюки, серый пиджак и белую рубашку. Композитор был улыбчивым и позировал фотографам.

Ранее певец Александр Буйнов пошутил над коллегой Валерием Меладзе из-за ошибки в пунктуации. Мужчина прокомментировал пост коллеги в Instagram. Меладзе недавно посетил Башкирию, где был приглашенным участником жюри конкурса вокалистов. Музыкант поспешил рассказать об этом в социальных сетях, но допустил ошибку.