Знаменитости 12 декабря 2023, 04:53 Юрий Антонов похвастался ежедневным сексом Певец Юрий Антонов рассказал, что каждый день занимается сексом РИА «Новости»

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Народный артист России Юрий Антонов признался, что занимается сексом каждый день. Откровения прозвучали в передаче «Ты не поверишь!» на НТВ.

«Секс у меня случается каждый день! Здоровья для этого предостаточно, ведь я за себя давно взялся», — рассказал 78-летний певец.

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Антонов заявил, что тренажеры ему заменяет лопата — он каждое утро счистит снег в своем загородном доме. Певец действительно сбросил лишний вес. Он вовсю флиртовал с молодыми журналистками.

Артист также рассказал, что уже украсил елку к Новому году, чтобы почувствовать приближение праздника.

В июне этого года Антонов намекнул на романтические отношения. Имя избранницы певец афишировать не стал. В этот период он работал над новым альбомом.