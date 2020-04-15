Юрий Антонов объяснил всеобщее уважение к Алле Пугачевой

Антонов обратил внимание на то, что статус одной из главных звезд российской эстрады уже много лет принадлежит Пугачевой.

«Во-первых, вокальные данные замечательные. Потом, компонент исполнителя — это тембр голоса. На сегодняшний день, к сожалению, тембр не имеет никакого значения. Поэтому такие качества, как тембр голоса, вокальные данные, человеческие качества, целеустремленность, за счет этого она добилась таких успехов», — пояснил композитор.

По его мнению, общественное признание досталось отечественной Примадонне благодаря ее упорному труду.

«Это все заслуженно, и тут нет никаких подводных течений. Кто-то там помогал… Бездарному сколько не помогай, он так и останется бездарным. А она, конечно, заслужила признания. Дай Бог ей крепкого здоровья», — заключил Антонов.

Ранее бывший супруг Аллы Пугачевой Филипп Киркоров трогательно поздравил ее с днем рождения. Сегодня звезде исполнился 71 год.