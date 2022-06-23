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    23 июня 2022, 12:38

    «Юра, я здесь!» Макаревич вспомнила, как прорывалась к сцене на концерте «Ласкового мая» с участием Шатунова

    Солистка «Лицея» Макаревич вспомнила, как прорывалась к сцене на концерте «Ласкового мая»

    Василиса Андреева, Наза Салех Захи

    Юрий Шатунов был кумиром солистки группы «Лицей» Анастасии Макаревич в момент взлета «Ласкового мая». Певица в разговоре с «360» поделилась воспоминаем, как она прорывалась к сцене, чтобы быть поближе к Шатунову.

    «Юра, я здесь!» Макаревич вспомнила, как прорывалась к сцене на концерте «Ласкового мая» с участием Шатунова

    «Очень грустно, что такие молодые люди уходят. Вчера пришла новость о Пьере Нарциссе, сегодня — Юра Шатунов. Какой-то ужас творится», — сказала Макаревич.

    Она выразила соболезнования всем родным, друзьям Шатунова.

    «Для меня это моя молодость. Когда я была девушкой юной — лет 12-13 лет, сходила с ума по „Ласковому маю“, как и вся наша большая страна. Это было такое суперъявление. Помню, ходила на концерты „Ласкового мая“ в „Лужниках“, прорывалась к сцене, кричала: „Юра, я здесь!“. В этом возрасте он был моим кумиром. Безумно больно и грустно, что так происходит», — сказала Макаревич.

    Она добавила, что позже, когда сама стала певицей, встречалась с Шатуновым на концертах.

    «Я подошла к Юрию и рассказала об этой истории, было очень трогательно вспомнить», — поделилась Макаревич.

    Юрий Шатунов скончался на 49-м году жизни. Как сообщил «360» менеджер певца, его сердце остановилось в машине скорой помощи.