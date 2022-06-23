«Юра, я здесь!» Макаревич вспомнила, как прорывалась к сцене на концерте «Ласкового мая» с участием Шатунова

Юрий Шатунов был кумиром солистки группы «Лицей» Анастасии Макаревич в момент взлета «Ласкового мая». Певица в разговоре с «360» поделилась воспоминаем, как она прорывалась к сцене, чтобы быть поближе к Шатунову.

«Очень грустно, что такие молодые люди уходят. Вчера пришла новость о Пьере Нарциссе, сегодня — Юра Шатунов. Какой-то ужас творится», — сказала Макаревич.

Она выразила соболезнования всем родным, друзьям Шатунова.

«Для меня это моя молодость. Когда я была девушкой юной — лет 12-13 лет, сходила с ума по „Ласковому маю“, как и вся наша большая страна. Это было такое суперъявление. Помню, ходила на концерты „Ласкового мая“ в „Лужниках“, прорывалась к сцене, кричала: „Юра, я здесь!“. В этом возрасте он был моим кумиром. Безумно больно и грустно, что так происходит», — сказала Макаревич.

Она добавила, что позже, когда сама стала певицей, встречалась с Шатуновым на концертах.

«Я подошла к Юрию и рассказала об этой истории, было очень трогательно вспомнить», — поделилась Макаревич.

Юрий Шатунов скончался на 49-м году жизни. Как сообщил «360» менеджер певца, его сердце остановилось в машине скорой помощи.