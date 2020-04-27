Юная актриса из «Гоголя» получила роль в Голливуде

Актриса прошла пять туров кастинга и получила одну из главных ролей в фильме. Картину представят проекты Hulu и 20th century Fox.

«Если бы не пандемия, съемочный процесс был бы уже в самом разгаре, ждем с нетерпением начала этой потрясающей истории!» — поделились представители Тимофеевой.