Знаменитости 23 апреля 2024, 13:03 Юмористка Приходько пожаловалась на тяжелые условия работы в эмиграции Покинувшая Россию юмористка Приходько пожаловалась на условия работы в Испании Скриншот видео

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Юмористка Ирина Приходько, переехавшая за границу, столкнулась со сложностями работы в условиях эмиграции. О них она рассказала в интервью блогеру Соне Шац на YouTube-канале.

Приходько призналась, что столкнулась с рядом проблем, одной из которых стало отсутствие стабильности.

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«Есть, может быть, финансовая драма какая-то. Потому как там (в России — прим. ред.) бы было все стабильно, круто и понятно. И понятно, в какой системе ты двигаешься. Здесь, да, тяжело», — отметила юмористка.

Широкую известность Приходько принесло участие в таких телепроектах как «Открытый микрофон» и «Stand Up на ТНТ». Сейчас юмористка проживает в Испании, адаптируясь к новой жизни и профессиональной деятельности в эмиграции.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин объяснил, почему они с певицей Валерией не уехали из России. Он уточнил, что никогда не задумывался об отъезде.