Юмористка Елена Борщева поделилась своими планами на лето

Юмористка Елена Борщева рассказала о своих планах на лето, а также прокомментировала уход некоторых западных брендов из России. Об этом написал сайт Teleprogramma.pro.

По словам артистки, у нее вместе с супругом — бодибилдером и тренером Валерием Юшкевичем — большие планы на лето. Пара планирует посетить Приэльбрусье, а также доделать ремонт в доме.

«Этим летом у нас много чего запланировано. Например, планируем поехать на море, съездим ко всем нашим родственникам, хотим посетить Приэльбрусье. Еще нужно сделать ремонт. Так что у нас большие планы», — сказала она.

В беседе с журналистами юмористка также прокомментировала уход некоторых западных брендов в связи с санкционным давлением на Россию на фоне спецоперации. По ее словам, она и ее муж перешли на одежду российских дизайнеров.

«Мы никого не ждем. Но в то же время всех любим и ждем. Мы перешли на российских дизайнеров, например, бренд Zaza из Питера, не забываем и про индивидуальный пошив. Так что мы уже адаптируемся», — заключила Борщева.