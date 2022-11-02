Юмористка Елена Борщева поделилась эмоциями от участия в шоу «Фактор страха» | 360°

Знаменитости 02 ноября 2022, 12:19 Юмористка Елена Борщева поделилась эмоциями от участия в шоу «Фактор страха» Елена Борщева: мы здесь из-за юмористических составляющих, из-за юмора Telegram

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Одной из самых необычных пар шоу «Фактор страха», которое стартовало на телеканале СТС, стали юмористы Елена Борщева и Дмитрий Красилов. О том, какие эмоции испытывает юмористка от участия в проекте, написали журналисты teleprogramma.pro.

По словам Елены, к участию в шоу она относиться с юмором и не может не рассуждать о страхе без смеха.

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«Мы рассуждали о том, почему нас, юмористов, любят звать на разные шоу? Видимо, чтобы сказать: „Им было не до смеха“. Только ради этой фразы», — отметила юмористка.

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Елена призналась, что впервые узнала о шоу еще в юности. Когда ей позвонили и предложили поучаствовать, она сперва отказалась, однако организаторам все же удалось ее уговорить.

«Кстати, я смотрела „Фактор страха“ в юности. И это был абсолютный треш. Поэтому, когда мне первый раз позвонили и предложили принять в проекте участие, я отказалась. Но тут меня уговорили из-за Алтая», — добавила Борщева.