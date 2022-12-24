Знаменитости 24 декабря 2022, 19:27 Юмориста Пономаренко похоронят в Новочеркасске Администрация Новочеркасска: юмориста Пономаренко похоронят 26 декабря Соцсети

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Похороны юмориста Александра Пономаренко пройдут в Новочеркасске — на родине артиста, сообщил ТАСС. Церемония прощания пройдет 26 декабря.

Дату и место похорон озвучили в администрации города. Артиста проводят в последний путь на новом кладбище в 14:00.

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В администрации обратили внимание, что семье Пономаренко окажут любую помощь, которая будет нужна.

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«Любая помощь, о которой попросят родственники, переговоры сейчас ведутся», — подчеркнули в пресс-службе.

Соболезнования близким юмориста ранее выразил в своем Telegram-канале глава Новочеркасска Юрий Лысенко. Он отметил, что смерть Пономаренко стала большой потерей.

Артист скончался в возрасте 55 лет. Долгое время он боролся с онкологическим заболеванием — у него диагностировали рак желудка. О его гибели сообщил ведущий Андрей Малахов.

Свои соболезнования друзьям и близким в беседе с «360» выразили его коллеги — Владимир Винокур, Региона Дубовицкая, Николай Лукинский и Михаил Церишенко.

«Это очень большая утрата. Я хочу поклониться родным, близким, друзьям и, конечно, зрителям. Это любимая пара. Любимые артисты. Вечная память Саше Пономаренко», — сказал Винокур.