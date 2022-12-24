24 декабря 2022, 19:27
Юмориста Пономаренко похоронят в Новочеркасске
Администрация Новочеркасска: юмориста Пономаренко похоронят 26 декабря
Похороны юмориста Александра Пономаренко пройдут в Новочеркасске — на родине артиста, сообщил ТАСС. Церемония прощания пройдет 26 декабря.
Дату и место похорон озвучили в администрации города. Артиста проводят в последний путь на новом кладбище в 14:00.
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В администрации обратили внимание, что семье Пономаренко окажут любую помощь, которая будет нужна.
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«Любая помощь, о которой попросят родственники, переговоры сейчас ведутся», — подчеркнули в пресс-службе.
Соболезнования близким юмориста ранее выразил в своем Telegram-канале глава Новочеркасска Юрий Лысенко. Он отметил, что смерть Пономаренко стала большой потерей.
Артист скончался в возрасте 55 лет. Долгое время он боролся с онкологическим заболеванием — у него диагностировали рак желудка. О его гибели сообщил ведущий Андрей Малахов.
Свои соболезнования друзьям и близким в беседе с «360» выразили его коллеги — Владимир Винокур, Региона Дубовицкая, Николай Лукинский и Михаил Церишенко.
«Это очень большая утрата. Я хочу поклониться родным, близким, друзьям и, конечно, зрителям. Это любимая пара. Любимые артисты. Вечная память Саше Пономаренко», — сказал Винокур.
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