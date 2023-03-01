01 марта 2023, 13:48
Юморист Рожков приручил лисенка и назвал его Игорем
Российский юморист, актер, телеведущий и звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков смог приручить лисенка и назвал его Игорем. Об этом сообщил сайт«КП-Екатеринбург».
Популярному артисту удалось привлечь лесного зверька при помощи лакомства в виде курочки. Рожков в своих социальных сетях поделился видео, на котором подзывает лисенка и протягивает ему еду, а тот словно котенок к нему подбегает.
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По словам Рожкова, лесной зверь стал приходить к нему в начале января, когда на улице стояли сильные холода. За положенным лакомством лисенок прибегает к дому артиста почти каждый день. Отмечается, что имя Игорь для пушистого зверька помогли выбрать подписчики Рожкова.
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