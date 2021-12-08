Юморист Ник Кэннон сообщил о смерти пятимесячного сына

Американский актер и юморист, а также бывший супруг певицы Мэрайи Кэри Ник Кэннон рассказал о смерти своего пятимесячного сына. По словам артиста, ребенок страдал от неизлечимой болезни. Об этом написало РИА ФАН со ссылкой на YouTube-шоу Кэннона.

Кэннон отметил, что не так давно он со своей девушкой Алиссой Скотт стали родителями. Однако сразу же после появления на свет малыша врачи сообщили родителям о том, что их ребенок неизлечимо болен. У него диагностировали опухоль мозга.

Последний раз Кэннон держал малыша на руках 5 декабря. Он вместе с девушкой и сыном отправились посмотреть на океан. В тот же день мальчика не стало.

Ник Кэннон и певица Мэрайи Кэри состояли в браке на протяжении восьми лет. За время отношений у них появилось двое детей. Также артист воспитывает еще четверых детей от двух других женщин.