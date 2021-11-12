Юморист Лукинский рассказал, как Коклюшкин повлиял на его творческий путь

Виктор Коклюшкин был талантливым писателем и сатириком, а также очень добрым человеком. Юморист Николай Лукинский в разговоре с «360» вспомнил, как Коклюшкин заметил его еще на заре карьеры.

«Человек был совершенно замечательный, добрейший. Последние несколько лет я открывал „Аргументы и факты“ и искал колонку Коклюшкина, а потом прочитывал газету. Для меня его творчество было интересно всегда», — заявил Лукинский.

Он рассказал, что очень много выступал вместе с Коклюшкиным. Однако Лукинский особенно запомнил первую встречу с сатириком.

Во время конкурса «Смех в мешке» в 1992 году Лукинский был одним из участников, а Коклюшкин был в жюри.

«Когда итоги еще не были известны, кто стал лауреатом, он подошел ко мне в кулуарах и сказал: „Лукинский, поздравляю — вы лауреат!“», — вспомнил собеседник «360».

В итоге он действительно стал одним из победителей.

«Он великий писатель, сатирик выдающийся, его произведения все наши лучшие артисты исполняли и исполняют. Это очень большая потеря», — заключил Лукинский, говоря о смерти сатирика.

Днем 12 ноября стало известно о смерти Виктора Коклюшкина, причиной назвали сердечную недостаточность. Сатирику и писателю было 75 лет.