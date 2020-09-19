Юморист из «Кривого зеркала» пожаловался на угрозы коллекторов

До введения ограничений артист всегда вовремя вносил все платежи. Однако весной, после отмены всех выступлений, он остался без заработка. По этой причине он не мог платить за двухкомнатную квартиру в Звенигороде, которую взял в ипотеку пять лет назад. За нее он отдавал по 18 тысяч рублей в месяц.

«Я стал просить банк об ипотечных каникулах, но они мне мало того что отказали, так еще и коллекторов на меня натравили! Мне звонили какие-то женщины, угрожали, обзывали по-всякому. Я им говорил: „Не кричите на меня. Я артист!“ А они: „Нам наплевать, кто ты такой!“» — признался Морозов.

Юмористу угрожали и преследовали его, признался мужчина. Именно поэтому он обратился за помощью в СМИ. В банке узнали об освещении дела на телевидении, благодаря чему Морозову разрешили отсрочить платеж, отметило РИА ФАН. В сентябре вся эта история благополучно завершилась.

«Слава Богу, сейчас я нахожусь на первых своих гастролях после пандемии и смогу заплатить. Но что будет дальше — непонятно, больше пока никаких выступлений не запланировано. <…> Так что, возможно, придется снова сидеть и курить бамбук», — добавил Морозов.

На днях артист дал премьеру спектакля «Зигзаг удачи» в Благовещенске, после чего сел в поезд по направлению в Хабаровск.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин заступился за Лолиту, которая получает миллионные гонорары. По его мнению, певица сама может назначать свою цену. Более того, такая профессиональная артистка имеет право требовать даже больше указанного.