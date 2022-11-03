Юморист Гарик Харламов покинул шоу Comedy Club | 360°

03 ноября 2022, 22:13
Юморист Гарик Харламов покинул шоу Comedy Club
Юморист Бебуришвили заменил Харламова в шоу Comedy Club
Юморист, телеведущий и актер Гарик Харламов прокомментировал свой уход из развлекательного шоу Comedy Club на телеканале ТНТ. Артист считает, что пришло время дать дорогу молодым коллегам. Об этом он написал в соцсетях.
«Все, ребята! Было прекрасно провести с Пашкой эти годы в Comedy, но пора уступать дорогу молодым! Бебур, в добрый путь! А я наконец-то спать», — отметил Харламов.
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Юморист считается одним из корифеев Comedy Club. Его творческий тандем с Павлом Волей полюбился многим зрителям, а миниатюры с Тимуром Батрутдиновым пользовались большим успехом.
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Вероятно, Харламов решил отказаться от работы в шоу, чтобы сосредоточиться на своих бизнес-проектах и съемках в кино. Минувшей весной стало известно, что он стал совладельцем караоке-клуба на Рублевке. По данным СМИ, артист планировал вложить в респектабельное заведение порядка 14-15 миллионов рублей.
В конце октября пресс-служба ТНТ опровергла отъезд комиков из России. Телеканал пообещал множество премьер в 2023 году.
Гарик Харламов
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