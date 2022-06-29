Юморист Галыгин рассказал о новом шоу на Первом канале

Недавно в Сети появились сообщения о том, что юморист Вадим Галыгин станет ведущим нового шоу на Первом канале. ИА Nation News решило узнать у комика подробности.

В Сети предположили, что Галыгин будет вести шоу «Голос», но сам он опроверг эту информацию.

«Интернету верить нельзя», — подчеркнул комик.

Он рассказал, что на программу его пригласил Александр Масляков во время торжества по случаю юбилея КВН. Других подробностей о новой передаче Галыгин не привел и также на сказал ее название.

Ранее Фестиваль молодежной лиги КВН «Богородский сезон» состоялся в Ногинске. Семь команд из Ногинска, Ямкина, Большого Бунькова, Королева и Куровского боролись за победу.

«Молодежь Подмосковья и наша Богородская не только занимается волонтерскими акциями, в военно-патриотических мероприятиях участвует, в субботниках в посадках деревьев, она еще и находит время на КВН. Это говорит о том, что у них очень позитивный взгляд, оптимистичный настрой, и это приятно», — считает глава Богородского округа Игорь Сухин.

В итоге первое место заняла команда «Исправимся» из Королева.