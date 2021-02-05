Юморист Ещенко назвал причину развала 20-летнего брака

Пара долгое время пыталась сохранить брак. Тем не менее супругам этого не удалось по причине регулярных скандалов. Часто за ссорами наблюдал подрастающий сын Нарад. По мнению артиста, это неприемлемо.

Кроме того, жена Ещенко Ирина заявила, что во время гастролей юморист ей постоянно изменял, поэтому она жила «как на войне». Женщина также обвинила бывшего мужа в предложении завести интрижку на стороне после того, как они уже разъехались.

«Она так преподнесла, словно я конкретно ей предложил завести любовника, но это было не так», — объяснил Ещенко.

По его словам, Нарад устал от скандалов родителей и сам предложил им развестись.

Несмотря на постоянные стычки, Ирина и Святослав Ещенко поддерживают связь. Причем бывшая жена продолжает работать концертным директором артиста, отметил сайт «Утро.ру».