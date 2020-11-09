Юморист Александр Морозов похудел на 45 кг и собирается удалить лишнюю кожу

Артист «Кривого зеркала» Александр Морозов похудел с помощью хирургических методов. Ему сделали две операции на желудок, и он сбросил 45 килограммов. Впереди третья операция по удалению излишков кожи.

«Что касается лишней кожи, то от нее буду избавляться оперативным путем. Вот если я был бы молод, возможно, хирургического вмешательства можно было бы избежать, но мне уже 47, и после больших объемов излишки кожи уже никогда не подтянутся. Думаю, скину еще 20 килограммов и тогда пойду на операцию», — приводит слова Морозова StarHit.

Он добавил, что теперь он ведет практически привычный образ жизни. Ему перестало хотеться сладкого, а поесть он может и на ночь — еда в организме особенно не усваивается. В связи с этим Морозов пьет больше витаминов. Артист планирует сбросить еще 20 килограммов.

«На данный момент вешу 95 килограммов, изначально весил 140. У меня нет зацикленности на весе и никогда этого не было. Мне просто стало тяжело жить с лишним весом», — добавил похудевший Морозов.

47-летний артист работает в жанре клоунады и буффонады. С прошлого года Морозов служит в Московском еврейском театре «Шалом».