Юморист Александр Морозов назвал Петросяна спасителем своей жизни | 360°

Знаменитости 11 октября 2022, 04:50 Поделиться Telegram

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Viber Юморист Александр Морозов назвал Петросяна спасителем своей жизни

Читать 360tv в

Юморист Александр Морозов заявил, что однажды советский и российский артист эстрады Евгений Петросян спас ему жизнь. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на эфир шоу «Малахов» на телеканале «Россия 1».

Морозов признался, что из-за сложной работы в какой-то момент пристрастился к алкоголю. В тот момент отучить его от пагубной привычки не смогли даже родные и близкие. Однако однажды к нему приехал Петросян.

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«Я ничего не знал, он просто постучал в дверь, зашел, собрал меня с пола, отвез в больницу и пролечил», — рассказал Морозов.

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