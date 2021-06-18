Юмор Максима Галкина назвали интеллигентным и умным

Пародист и юморист Максим Галкин — один из немногих представителей отечественного телевидения, кто оставляет приятное впечатление. Своим мнением поделился советский и российский писатель-сатирик Семен Альтов, сообщило РИА ФАН.

По его мнению, у Галкина очень органично смотрится то, что идет от него самого.

«Максим — достаточно образованный и остроумный человек, с хорошим вкусом. Поэтому я даже и не в курсе, пишет ли для него кто-нибудь [монологи] или нет. Не знаю, чтобы кто-то из тех авторов, с которыми я знаком, что-то делал для Галкина», — заявил Альтов.

Он пожелал пародисту оставаться таким и дальше.

«Сейчас юмор, к сожалению, по стране опускается ниже, ниже и ниже, а он до сих пор держит высокую планку», — отметил писатель.

Он считает юмор Галкина интеллигентным и умным. Пародист всегда откликается на злобу дня, при этом делает это очень артистично. Галкин — один из двух-трех человек, которые поддерживают в стране уровень юмора, завил Альтов. А еще юморист — один из немногих на российском телевидении, кто оставляет приятное впечатление.

Максим Галкин 18 июня отмечает 45-летие.